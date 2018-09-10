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Европарламент может лишить Венгрию права голоса: известна причина

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Венгрия может потерять право голоса в Европарламенте
Венгрия может потерять право голоса в Европарламенте / Фото из открытых источников

В Европарламенте предлагают лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС за возможное грубое нарушение основополагающих демократических ценностей ЕС.

Об этом говорится в соответствующем проекте резолюции Европарламента, сообщает "Укринформ".

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Так, статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает применение к стране-члену санкций, включая лишение права голоса в Совете ЕС, за нарушения основополагающих демократических ценностей.

Европарламент убежден, что существующий уровень коррупции, недостаточность прозрачности и подотчетности в отношении государственных финансов, а также ненадлежащее расходование и завышение стоимости финансовых программ наносит ущерб финансовым ресурсам ЕС в Венгрии,
– говорится в проекте резолюции.

В Европарламенте отмечают, что Будапешт имеет серьезные проблемы с соблюдением демократических ценностей. Речь идет, в частности, о функционировании конституционной и избирательной систем и независимость судопроизводства.

Представители Европарламента считают, что в стране сложная ситуация с коррупцией и защитой персональных данных. Сомнение у дипломатов вызывает свобода высказывания и свобода высших образовательных заведений. Европарламент также обвиняет Венгрию в несоблюдении прав меньшинств, в частности ромов и евреев, а также фундаментальных прав мигрантов, просителей убежища и беженцев.

Напомним, в июле Венгрия заявила о выходе страны из международного соглашения Организации объединенных наций по миграции, из которой США вышли в конце 2017 года.

 

Теги: Новости политики Евросоюз Венгрия Европарламент
Источник: 24 Канал
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