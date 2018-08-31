В Венгрии решили изменить скандальное название должности уполномоченного по делам Закарпатья

Венгрия согласилась на смену названия для должности по уполномоченному по Закарпатью, которое вызвало протест Украины.

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Начал утро с разговора со своим венгерским коллегой Петером Сиярто. Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного "по Закарпатью", – написал министр.

Почав ранок з розмови з своїм колегою Петером Сіярто. Угорці нас добре почули і змінюють назву свого уповноваженого "по Закарпаттю". А щодо усіх інших питань - продовжуємо конструктивно працювати далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 31 серпня 2018 р.

Климкин также написал о продолжении конструктивного сотрудничества по другим вопросам.

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Напомним, что в начале августа Венгрия создала должность уполномоченного по делам Закарпатья. МИД Украины протребовал объяснения от правительства Венгрии из-за его решения.