В Венгрии решили изменить скандальное название должности уполномоченного по делам Закарпатья
Венгрия согласилась на смену названия для должности по уполномоченному по Закарпатью, которое вызвало протест Украины.
Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Начал утро с разговора со своим венгерским коллегой Петером Сиярто. Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного "по Закарпатью", – написал министр.
Климкин также написал о продолжении конструктивного сотрудничества по другим вопросам.
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Напомним, что в начале августа Венгрия создала должность уполномоченного по делам Закарпатья. МИД Украины протребовал объяснения от правительства Венгрии из-за его решения.
Источник: 24 Канал
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