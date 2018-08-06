Украина vs Венгрия: почему Будапешт раздувает конфликт на Закарпатье

Спор между Украиной и Венгрией из-за неудовлетворения последней законом об образовании перешел в новую фазу. В Будапеште решили подлить масла в огонь и создали в правительстве должность "уполномоченного по Закарпатью".

Почему власть Венгрии обостряет конфликт, и каковы возможные последствия, – в материале 24 канала.

Языковой вопрос – только повод

В прошлом году, после того, как осенью 2017 года Верховная Рада приняла новый закон об образовании, венгерская власть выразила свое бурное недовольство положением, согласно которому после младшей школы детей будут учить только на украинском. В Будапеште этот закон рассматривают как наступление на права национальных меньшинств. Премьер Орбан, который представляет правую партию "Фидес", пригрозил, что Венгрия будет блокировать европейские и евроатлантические стремления Украины.

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Хотя, как считают специалисты, этот закон наоборот должен способствовать интеграции закарпатских венгров в украинское сообщество. Они почти не знают украинского языка, что не позволяет им обучаться в вузах Украины, делать карьеру. И они уезжают в Венгрию, которая без особых проблем предоставляет им гражданство.



Будапешт не дает венграм Закарпатья учить украинский язык и интегрироваться в общество

Впрочем, в октябре 2017 года Парламентская Ассамблея Совета Европы вынесла решение, которым рекомендовала Украине пересмотреть скандальный Закон об образовании.

В начале 2018 года министры иностранных дел Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сийярто договорились провести консультации для решения спорных моментов, связанных с так называемой "языковой статьей". Сийярто заявил о достигнутом прогрессе и заверил, что Венгрия не будет полностью отказываться от ныне действующей редакции языковой нормы закона. Также Венгрия официально сняла свое вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием Петра Порошенко. Однако через несколько дней в МИД Венгрии заявили, что премьер Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат членам Альянса до принятия по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами. Нарушение договоренностей вызвало недовольство властей Украины.

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По словам директора центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерия Дымова, из-за действий венгерских властей количество венгров на Закарпатье существенно уменьшилось. При этом он подчеркивает, что после принятия закона об образовании не было перекрытия дороги, массовых протестов со стороны венгров Закарпатья ни возле Верховной Рады, ни возле других государственных учреждений. По его убеждению, вопрос закарпатских венгров превратился в инструмент внутренней политики Будапешта.

Партия "Фидес", лидером которой является действующий премьер Орбан, во время выборов соперничала с партией "Йоббик" в том, кто из них поставит больше памятников диктатору Хорти (главнокомандующий австро-венгерского флота, который в 1939 году оккупировал Карпатскую Украину. В течение Второй мировой войны поддерживал союз с Германией, отправлял войска на Восточный фронт – "24"), и кто из них праворадикальнее. Теперь Орбан не может остановиться и использует вопрос закарпатских венгров для увеличения своей популярности. Иначе оппоненты из "Йоббика" перехватят инициативу. Между ними идет конкуренция за то, чтобы граждан Украины венгерского происхождения сделать своим дополнительным ресурсом для решения своих узких политических вопросов,

– подчеркнул Валерий Дымов.

Венгерские политики соревнуются за деньги Путина

Ошеломляющей новостью стало решение Будапешта о введении должности уполномоченного Венгрии по Закарпатью. МИД Украины запросил объяснений от правительства Венгрии относительно его решения. Спикер МИД Марьяна Беца заявила, что Киев готов реагировать жестко, в частности, запретить въезд должностному лицу, если в ближайшее время Будапешт не предоставит необходимых разъяснений,

Новый венгерский чиновник Иштван Грежа отрицает любые намеки на продвижение сепаратизма на Закарпатье, отметив, что венгерское правительство хочет исключительно диалога. Но к таким заявлениям сейчас мало доверия, после того, как власть Венгрии демонстративно отказалась от договоренностей с Украиной. По мнению Валерия Дымова, без России здесь не обошлось. Эксперт подчеркивает: венгерские политики соревнуются не столько за приверженность венгров украинского Закарпатья, сколько за деньги Путина.

"Фидес" получает дивиденды. Орбан заявляет, что Украина не станет членом ЕС и НАТО, потому что Россия не позволит этого. И делалось это не бесплатно, учитывая явные и тайные инвестиции, которые приходят в Венгрию из российских олигархических кругов. И что бы там в Венгрии не говорили, что думают о своих, а не московских интересах, понятно, что Кремлю такая политика выгодна,

– подчеркивает политолог.



Орбан подыгрывает Путину за отдельную внаграду?

В то же время глава правления "Майдана Иностранных Дел" Богдан Яременко считает, что проблема возникла из-за бездействия украинской власти.

Венгерские козни страшны на самом деле не возможностью Венгрии "отцапать" у нас часть Закарпатья. Страшно, что мы сами можем потерять свои территории. Почти так же, как было с Крымом, сейчас происходит на наших глазах с Азовским морем,

– подчеркивает Яременко.

Валерий Дымов также отмечает: венгры Закарпатья стали заложниками пренебрежения Украиной долга защитить права национальных меньшинств.

Слухи о сепаратизме преувеличены

Шаги венгерской власти – довольно тревожный звоночек, учитывая российскую агрессию против Украины на Донбассе и политику Кремля по расшатыванию ситуации в нашем государстве. Министр обороны Степан Полторак и глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль рассмотрели возможность расположения батальона 128-й горно-пехотной бригады в закарпатском городе Берегово. По мнению Валерия Дымова, это правильный шаг.

Украине не надо подставляться и взвешенно подходить на этапе подготовки решений, консультироваться с меньшинствами. Но ничего подобного, как и на востоке Украины, на Закарпатье не произойдет. Хотя нужно отслеживать возможные провокации. Уже было два инцидента, устроенные польскими экстремистами из пророссийских организаций против венгров Закарпатья. Украина должна продолжать имплементацию языковой статьи закона об образовании. Одновременно надо проводить консультации, вести переговоры. И не стоит Венгрии рассчитывать на то, что свои внутренние вопросы она сможет решить за наш счет,

– отмечает Дымов.

Политолог добавляет: в Украине много фронтов, где мы ведем борьбу с российским агрессором или его марионетками, сателлитами и вассалами. В частности, есть провенгерские силы, которые хотели бы вернуться к великой Венгрии и использовать события в Украине для своих реваншистских планов. Поэтому надо понимать риски реализации пропутинских планов в Украине.



В Венгрии есть силы, которые готовы к реваншу?

Юрист-международник Геннадий Друзенко обращает внимание на один существенный момент – заявление спецпредставителя Государственного департамента США Курта Волкера, что Украина должна продлить действие Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". По мнению специалиста, продление этого закона может грозить Украине потерей государственности.

Если предоставить Донбасса особый статус, то далее будет особый статус Закарпатья и Восточных кресов. Это тот случай, когда принципы дороже территорий. Это создаст прецедент для русинов. Первым загорится Закарпатье. Особенно с такой "помощью" Венгрии, которая создает должность министра, который будет отвечать за развитие Закарпатской области. Вопрос будет простым: если можно Донбассу, почему нельзя Закарпатью? Будет такой же сценарий: если нельзя по-хорошему получить особый статус, то надо организовать мятеж,

– подчеркивает Геннадий Друзенко.

Богдан Яременко считает, что до крайностей в отношениях с Венгрией не дойдет. Воевать наши страны не будут. Хуже всего, по его мнению, – неуправляемость и отсутствие у украинской власти полного контроля над ситуацией на Закарпатье. Дипломат добавляет: украинская власть сама постоянно обращается к венгерской за помощью: то с хлоркой для очистки воды, потому что на государственном уровне "внезапно" возник кризис, то за лекарствами по той же причине.

"И почему же венграм не создавать какую-то госструктуру по развитию Закарпатья, если они уже и так этим по нашим же просьбам занимаются? Так зачем у нас что-то забирать силой, если мы придем и сами отдадим?" – отмечает Богдан Яременко.

Эксперт подчеркивает: бояться нужно не так венгров, как собственной глупости и недальновидности.