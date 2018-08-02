Минобороны Украины хочет разместить штурмовой батальон возле границы с Венгрией
Министерство обороны Украины намерено разместить батальон горно-штурмовой бригады в городе Берегово Закарпатской области возле границы с Венгрией.
Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, сообщает ресурс "Украинские Новости".
Гуцуляк рассказал, что 1 августа министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с председателем Закарпатской областной государственной администрации Геннадием Москалем.
Читайте также: На Закарпатье усилят охрану государственной границы: известно почему
"Во время общения была рассмотрена возможность размещения батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в городе Береговое", – отметил представитель Минобороны.
Кроме того, ведомство планирует развить военную инфраструктуру в городах Мукачево и Ужгород.