На Закарпатье усилят охрану государственной границы: известно почему

Группа офицеров Администрации Государственной пограничной службы Украины отправилась сегодня утром на Закарпатье для усиления охраны государственной границы со странами Европейского Союза.

Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

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Это не первый выезд офицеров Администрации Госпогранслужбы на усиление государственной границы со странами ЕС. Как показали предварительные результаты усилений – количество правонарушений, связанных с противоправной деятельностью на государственной границе во время уплотнения государственных рубежей значительно уменьшается,

– подчеркнул директор Департамента охраны государственной границы генерал-майор Юрий Гресько.

Отмечается, что решение о продлении усиления этого направления приняло руководство Госпогранслужбы, ведь активизация противоправной деятельности, связанной с перемещением через государственную границу групп незаконных мигрантов, подакцизных товаров, в том числе с использованием тайников или малой авиации, не уменьшается.

Пограничники на наиболее угрожаемых направлениях будут выполнять задачи по охране государственной границы, предотвращать переправки нелегальных мигрантов, коррупционные и контрабандные проявления, и административные правонарушения.