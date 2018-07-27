14:42
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 19°C
  • субота
    28°C 21°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ

На Закарпатті посилять охорону державного кордону: відомо чому

105 Читать новость на русском
Прикордонники посилять охорону держкордону на Закарпатті
Прикордонники посилять охорону держкордону на Закарпатті / informator.news

Група офіцерів Адміністрації Державної прикордонної служби України вирушила сьогодні вранці на Закарпаття для посилення охорони державного кордону з країнами Європейського Союзу.

Про це інформує прес-центр Держприкордонслужби України.

Читайте також: Прикордонники затримали велику групу нелегалів на кордоні з РФ

Це не перший виїзд офіцерів Адміністрації Держприкордонслужби на посилення державного кордону з країнами ЄС. Як показали попередні результати посилень – кількість правопорушень, що пов’язані з протиправною діяльністю на державному кордоні під час ущільнення державних рубежів значно зменшується,
– наголосив директор Департаменту охорони державного кордону генерал-майор Юрій Гресько.

Зазначається, що рішення про продовження посилення цього напрямку прийняло керівництво Держприкордонслужби, адже активізація протиправної діяльності, пов'язаної з переміщенням через державний кордон груп незаконних мігрантів, підакцизних товарів, у тому числі з використанням схованок чи малої авіації, не зменшується.

Прикордонники на найбільш загрозливих напрямках будуть виконувати завдання з охорони державного кордону, запобігатимуть переправленню нелегальних мігрантів, корупційним та контрабандним проявам та адміністративним правопорушенням.

Теги: Новини України Держприкордонслужба Новини Закарпаття біженці Євросоюз
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пост на сто тисяч: як користувачі Facebook ведуться на фейки
сьогодні, 14:29 Пост на сто тисяч: як користувачі Facebook ведуться на фейки
Безпека на дорогах: які нововведення чекають на українців
сьогодні, 14:00 Безпека на дорогах: які нововведення чекають на українців
Яніна Ткачук
Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото та відео
сьогодні, 13:35 Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото та відео
11149
Курорт суворого режиму Крим: про "порожні" пляжі, ціни та настрої на півострові
сьогодні, 13:01 Курорт суворого режиму Крим: про "порожні" пляжі, ціни та настрої на півострові
Ірина Лаб'як 3999
Венесуэльское будущее для России и Путина
сьогодні, 12:02 Венесуэльское будущее для России и Путина
Злой Одессит
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Автобус, який працює від електрики, курсуватиме Львовом
 10 листопада 2015 , 11:48
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Топ-новини: "Дніпро" на межі зникнення, ПСЖ і "Мілан" отримали нових наставників
 29 червня 2016 , 07:30
Коноплянка забив "Реалу", але "Севілья" драматично програла Суперкубок УЄФА-2016
 10 серпня 2016 , 00:16
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук