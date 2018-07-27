На Закарпатті посилять охорону державного кордону: відомо чому

Група офіцерів Адміністрації Державної прикордонної служби України вирушила сьогодні вранці на Закарпаття для посилення охорони державного кордону з країнами Європейського Союзу.

Про це інформує прес-центр Держприкордонслужби України.

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Це не перший виїзд офіцерів Адміністрації Держприкордонслужби на посилення державного кордону з країнами ЄС. Як показали попередні результати посилень – кількість правопорушень, що пов’язані з протиправною діяльністю на державному кордоні під час ущільнення державних рубежів значно зменшується,

– наголосив директор Департаменту охорони державного кордону генерал-майор Юрій Гресько.

Зазначається, що рішення про продовження посилення цього напрямку прийняло керівництво Держприкордонслужби, адже активізація протиправної діяльності, пов'язаної з переміщенням через державний кордон груп незаконних мігрантів, підакцизних товарів, у тому числі з використанням схованок чи малої авіації, не зменшується.

Прикордонники на найбільш загрозливих напрямках будуть виконувати завдання з охорони державного кордону, запобігатимуть переправленню нелегальних мігрантів, корупційним та контрабандним проявам та адміністративним правопорушенням.