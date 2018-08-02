Міноборони України хоче розмістити штурмовий батальйон біля кордону з Угорщиною

Міністерство оборони України має намір розмістити батальйон гірничо-штурмової бригади у місті Берегове Закарпатської області біля кордону з Угорщиною.

Про це на брифінгу заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє ресурс "Українські Новини".

Гуцуляк розповів, що 1 серпня міністр оборони України Степан Полторак провів зустріч з головою Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадієм Москалем.

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"Під час спілкування було розглянуто можливість розміщення батальйону 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади в місті Берегове", – зазначив речник Міноборони.

Окрім того, відомство планує розвинути військову інфраструктуру у містах Мукачево та Ужгород.