Волкер объяснил, почему Украина должна продлить действие закона об особом статусе Донбасса

Украина должна продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", иначе рискует оказаться в невыгодной ситуации.

Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".

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"Я понимаю разочарование украинских законодателей и общества. Они делали необходимые шаги, такие как принятие этого закона об особом статусе и закона об амнистии. Вместо этого Россия не сделала ничего для завершения конфликта и вывода войск", – сказал дипломат.

Политик выразил мнение, что закон был принят, но его применения так и не было.

"На сегодня нет и особого статуса. Он заработает только при тех условиях, когда будет договоренность, когда Россия выведет войска и будут проведены местные выборы", – отметил Волкер.

Кроме того, спецпредставитель США считает, что Украина получит больше вреда от прекращения действия закона чем от его продолжения.

Я не вижу никакого вреда в продолжении действия закона. Ничего не изменится с сегодняшнего и до того дня, когда действие закона будет продлено. Думаю, в этом нет вреда. Зато Россия будет использовать приостановление действия закона как причину жаловаться на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента. Продление действия закона в действительности ничего не изменит,

– подчеркнул Волкер.

Напомним, что 6 октября 2017 года Верховная Рада одобрила в первом чтении предложенный президентом Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, а также в целом одобрила документ о продлении на год действия закона об особом статусе региона.