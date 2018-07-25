Волкер пояснив, чому Україна має продовжити дію закону про особливий статус Донбасу

Україна повинна продовжити дію Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", інакше ризикує опинитися в невигідній ситуації.

Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер в інтерв'ю "Голосу Америки".

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"Я розумію розчарування українських законодавців і суспільства. Вони робили необхідні кроки, такі як прийняття цього закону про особливий статус та закону про амністію. Натомість, Росія не зробила нічого для завершення конфлікту та виведення військ", – сказав дипломат.

Політик висловив думку, що закон було прийнято, але його застосування так і не було.

"На сьогодні немає і особливого статусу. Він запрацює тільки за тих умов, коли буде домовленість, коли Росія виведе війська та будуть проведені місцеві вибори", – зазначив Волкер.

Окрім того, спецпредставник США вважає, що Україна отримає більше шкоди від припинення дії закону аніж від її продовження.

Я не бачу жодної шкоди у продовженні дії закону. Нічого не зміниться від сьогодні і до того дня, коли дію закону вже буде продовжено. Думаю, в цьому немає шкоди. Натомість, Росія використовуватиме зупинення дії закону як причину скаржитись на Україну. Там скажуть, що Україна не хоче виконувати Мінські угоди. Тому просто не давайте Росії цього аргументу. Продовження дії закону нічого насправді не змінить,

– наголосив Волкер.

Нагадаємо, що 6 жовтня 2017 року Верховна Рада схвалила в першому читанні запропонований президентом Петром Порошенком законопроект про реінтеграцію Донбасу, а також в цілому схвалила документ про продовження на рік дії закону про особливий статус регіону.