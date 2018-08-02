Венгрия создала пост министра по делам одной из украинских областей

В правительстве Венгрии создали должность министра, который будет отвечать за развитие Закарпатской области Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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"31 июля 2018 года в МИД Украины был вызван Временный поверенный в делах Венгрии в Украине Ласло Пап. Венгерскому дипломату был выражен решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отмечена необходимость прекращения действий, которые негативно влияют на двусторонние отношения", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули неприемлемость последних заявлений Премьер-министра Венгрии Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые существенно диссонируют с политикой Европейского Союза и, в значительной степени, отражают подходы страны-агрессора.

"Венгерскому дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области, и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины", – добавили в МИД Украины.

Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести в него изменения. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.