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Правительство возмутило заявление венгерского премьера

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Иванна Климпуш-Цинцадзе
Иванна Климпуш-Цинцадзе / РБК

Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно европейских и евроатлантических стремлений Украины ошеломляют.

Об этом написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Его "прогнозы" относительно новой системы мировой политики бьют уже не только по Украине, а по НАТО, ЕС и, прежде всего, по самой Венгрии. Могу с ним согласиться в том, что Россия рассматривает себя как государство, которое в опасности, если вокруг него нет зон столкновений. Вот здесь лишь хочется заметить, что в русле такой новой политики, о которой говорит Орбан, не выглядит нереалистично, что когда-то такой зоной Кремль снова выберет и его страну, как это уже случалось в не столь далеком прошлом,
– заявила она.

Также Климпуш-Цинцадзе отметила, что Орбан забывает о поддержке Венгрии демократическими странами в то время, когда она интегрировалась в ЕС и НАТО.

"Поэтому пока кое-кто, кого прямо сейчас на востоке Украины защищают наши мужественные воины, не видит опасности от Москвы и ищет с ней компромисса, мы и дальше будем делать даже невозможное, чтобы не допустить катастрофы в виде нового передела мира. И еще раз напомню, что только сам украинский народ, а не зарубежные политики, решать свою судьбу и нести полную ответственность за свой выбор перед историей, как, впрочем, и те, кто выбирает другой путь", – подчеркнула она.

Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести изменения в него. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Теги: Новости Украины Новости политики Венгрия Евросоюз НАТО
Источник: 24 Канал
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