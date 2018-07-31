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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Уряд обурила заява угорського прем'єра

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Іванна Климпуш-Цинцадзе
Іванна Климпуш-Цинцадзе / РБК

Заяви прем`єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо європейських і євроатлантичних прагнень України приголомшують.

Про це написала віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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Його "прогнози" щодо нової системи світової політики б'ють уже не лише по Україні, а по НАТО, ЄС і, передовсім, по самій Угорщині. Можу з ним погодитися у тому, що Росія розглядає себе як таку державу, яка є в небезпеці, якщо навколо неї немає зон зіткнення. От тут лиш хочеться зауважити, що за тієї нової політики, про яку каже пан Орбан, не виглядає нереалістично, що колись такою зоною Кремль знову обере і його країну, як це вже траплялося в не такому далекому минулому,
– заявила вона.

Також Климпуш-Цинцадзе додала, що Орбан забуває про підтримку Угорщини демократичними країнами в той час, коли вона інтегрувалася до ЄС і НАТО.

"Тож поки дехто, кого просто зараз на сході України захищають наші мужні воїни, не бачить небезпеки від Москви і шукає з нею компромісу, ми і далі робитимемо навіть неможливе, аби не допустити катастрофи у вигляді нового переділу світу. І ще раз нагадаю, що лише сам український народ, а не закордонні політики, вирішуватиме свою долю і нестиме повну відповідальність за свій вибір перед історією, як, зрештою, і ті, хто обирає інший шлях", – наголосила вона.

Нагадаємо, Угорщина вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Теги: Новини України Новини політики Угорщина Євросоюз НАТО
Джерело: 24 Канал
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