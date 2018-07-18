Країна Євросоюзу завила про вихід з міграційної угоди ООН слідом за США

18 липня Угорщина заявила про вихід країни із міжнародної угоди Організації об'єднаних націй щодо міграції, з якої США вийшли наприкінці 2017 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після засідання уряду, передає hvg.hu.

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Цей документ цілком суперечить здоровому глузду та інтересам Угорщини,

– сказав Сійярто.

Також, політик наголосив, що цей договір ООН "становить загрозу світу", оскільки заохочує міграцію, яку Угорщина вважає неприйнятною, шкідливою і розглядає її як право кожної людини.

Також, Сійярто додав, що угода діє лише в інтересах Африки та Латинської Америки, а для інших країн є загрозою. Тому, за його словами, Угорщина не буде брати участь в перемовинах щодо міграції і не відвідає зустріч в Марокко, де угода має бути офіційно затверджена у грудні 2018 року.

Окрім того, глава МЗС підкреслив, що якщо документ буде винесено на голосування у Генеральні асамблеї ООН, Угорщина голосуватиме проти.

Нагадаємо, 3 грудня влада США вирішила вийти з Нью-Йоркської декларації про біженців та мігрантів, яка передбачає прийняття в 2018 році масштабного договору з проблем міграції. Як заявили у Вашингтоні, декларація містить багато положень, які несумісні з політикою США у сфері імміграції та прийому біженців і суперечать "принципам адміністрації президента Дональда Трампа".