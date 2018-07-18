Страна Евросоюза заявила о выходе из миграционного соглашения ООН вслед за США

18 июля Венгрия заявила о выходе страны из международного соглашения Организации объединенных наций по миграции, из которого США вышли в конце 2017 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после заседания правительства, передает hvg.hu.

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Этот документ полностью противоречит здравому смыслу и интересам Венгрии,

– сказал Сийярто.

Также политик подчеркнул, что этот договор ООН "представляет угрозу миру", поскольку поощряет миграцию, которую Венгрия считает неприемлемой, вредной, и рассматривает ее как право каждого человека.

Также Сийярто добавил, что соглашение действует только в интересах Африки и Латинской Америки, а для других стран является угрозой. Поэтому, по его словам, Венгрия не будет участвовать в переговорах по миграции и не посетит встречу в Марокко, где соглашение должно быть официально утверждено в декабре 2018 года.

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что если документ будет вынесен на голосование в Генеральной ассамблее ООН, Венгрия будет голосовать против.

Напомним, 3 декабря власти США решили выйти из Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах, которая предусматривает принятие в 2018 году масштабного договора по проблемам миграции. Как заявили в Вашингтоне, декларация содержит много положений, которые несовместимы с политикой США в области иммиграции и приема беженцев и противоречат "принципам администрации президента Дональда Трампа".