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Угорщина створила посаду міністра у справах однієї з українських областей

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Віктор Орбан
Віктор Орбан / Фото з соцмереж

В уряді Угорщини створили посаду міністра, який відповідатиме за розвиток Закарпатської області України.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України. 

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"31 липня 2018 року в МЗС України був викликаний Тимчасовий повірений у справах Угорщини в Україні Ласло Пап. Угорському дипломату було висловлено рішучий протест у зв’язку з низкою недружніх кроків офіційного Будапешта стосовно України та наголошено на необхідності припинення дій, які негативно впливають на двосторонні відносини" – йдеться у повідомлені. 

В МЗС наголосили на неприйнятності останніх заяв Прем’єр-міністра Угорщини Орбана щодо євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України, які суттєво дисонують з політикою Європейського Союзу та, у значній мірі, відображають підходи країни-агресора.

"Угорському дипломату також було вручено ноту з вимогою надання офіційних роз’яснень у зв’язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну, оскільки до сфери компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України" – додали в МЗС України.

Нагадаємо, Угорщина вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Теги: Новини України Новини політики Угорщина Новини Закарпаття МЗС України
Джерело: 24 Канал
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