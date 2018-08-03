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Никакого сепаратизма, – венгерский "министр Закарпатья" успокаивал официальный Киев

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Никакого сепаратизма, – венгерский "министр Закарпатья" успокаивал официальный Киев
/ argumentua.com

Новоназначенный "Уполномоченный Венгрии по Закарпатью" Иштван Грежа отрицает любые намеки на продвижение сепаратизма на Закарпатье. Мол, венгерское правительство стремится исключительно к диалогу.

Об этом написала "Европейская правда" со ссылкой на проправительственное венгерское издание Magyar Idők.

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МИД Украины запросили объяснения от правительства Венгрии из-за его решения создать должность правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области. И в случае отсутствия объяснений Украина готова реагировать жестко. Например, запретить въезд новоназначенному чиновнику.

Иштван Грежа

Впрочем, Иштван Грежа оснований для волнения не видит.

Никакие сепаратистские намерения не скрываются на заднем плане, целью является лишь поддержка людей, проживающих в Закарпатье, независимо от национальности. Дискуссии продолжаются не только с закарпатскими лидерами, но и с киевскими политиками, и если мы посмотрим на результаты, то увидим, что от этого все только выиграли. Диалог мы и хотим продолжать, а не бороться с провокациями,
– сказал государственный министр Иштван Грежа.

Украина все же вручила ноту протеста руководителю венгерской дипломатической миссии, поскольку "к компетенции уполномоченного отнесены часть суверенной территории Украины".

Напомним, ранее заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно европейских и евроатлантических стремлений Украины ошеломили министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Закарпатья Венгрия
Источник: 24 Канал
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