Жодного сепаратизму, – угорський "міністр Закарпаття" заспокоїв офіційний Київ

Новопризначений "Уповноважений Угорщини щодо Закарпаття" Іштван Грежа заперечує будь-які натяки на просування сепаратизму на Закарпатті. Мовляв, угорський уряд прагне виключно діалогу.

Про це написала "Європейська правда" з посиланням на проурядове угорське видання Magyar Idők.

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МЗС України запросили пояснення від уряду Угорщини через його рішення створити посаду урядового уповноваженого, відповідального за розвиток Закарпатської області. І у випадку відсутності пояснень Україна готова реагувати жорстко. Наприклад, заборонити в'їзд новопризначеному посадовцю.



Іштван Грежа

Втім, Іштван Грежа підстав для хвилювання не бачить.

Жодні сепаратистські наміри не приховуються на задньому плані, метою є лише підтримка людей, які проживають у Закарпатті, незалежно від національності. Дискусії тривають не тільки з закарпатськими лідерами, але й з київськими політиками, і якщо ми подивимося на результати, то побачимо, що від цього всі тільки виграли. Діалог ми і хочемо продовжувати, а не боротись з провокаціями,

– сказав державний міністр Іштван Грежа.

Україна все ж вручила ноту протесту керівникові угорської дипломатичної місії, оскільки "до компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України".

Нагадаємо, раніше заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо європейських і євроатлантичних прагнень України приголомшили міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванну Климпуш-Цинцадзе.