В Европарламенте открестились от французских депутатов, поехавших в оккупированный Крым
Несколько французских депутатов, работающих в Европарламенте, решили посетить аннексированный Крым по приглашению России. Впрочем, Европейский парламент решил максимально дистанцироваться от горе-депутатов.
О том, в каком статусе депутаты поехали в Крым, рассказал спикер Европарламента в комментарии изданию Euractiv.
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Если такой визит вообще подтвердится, то он является исключительно частным. Европейский парламент к этому никоим образом не причастен,
– рассказал пресс-секретарь парламента.
Он настоял, что это не может быть официальным визитом от Европарламента, который считает территорию АР Крым временно и незаконно оккупированной Россией.
Ранее в Европейский парламент обратился представитель Украины в Евросоюзе Николай Точицкий. Он призвал осудить визит депутатов на оккупированную Россией территорию Украины.
Визит французских депутатов в Крым: коротко
- С 30 июня в Крыму с неофициальным визитом находится делегация депутатов Европарламента от Франции. Цель визита – оценить "процесс голосования" за конституцию РФ.
- Следует отметить, что незаконную аннексию Крыма не признает практически никто в мире. Поэтому не признаются также какие-лио российские "выборы" на полуострове или "референдумы". Поэтому такая "оценка" не имеет никакого смысла.
- Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова уже встретилась с послом Франции Этьеном де Понсеном. Последний заверил в поддержке Францией суверенитета и территориальной целостности Украины.