Несколько французских депутатов, работающих в Европарламенте, решили посетить аннексированный Крым по приглашению России. Впрочем, Европейский парламент решил максимально дистанцироваться от горе-депутатов.

О том, в каком статусе депутаты поехали в Крым, рассказал спикер Европарламента в комментарии изданию Euractiv.

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Если такой визит вообще подтвердится, то он является исключительно частным. Европейский парламент к этому никоим образом не причастен,

– рассказал пресс-секретарь парламента.

Он настоял, что это не может быть официальным визитом от Европарламента, который считает территорию АР Крым временно и незаконно оккупированной Россией.

Ранее в Европейский парламент обратился представитель Украины в Евросоюзе Николай Точицкий. Он призвал осудить визит депутатов на оккупированную Россией территорию Украины.

Визит французских депутатов в Крым: коротко