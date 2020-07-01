У Європарламенті відхрестилися від французьких депутатів, що поїхали в окупований Крим
Кілька французьких депутатів, що працюють у Європарламенті вирішили відвідати анексований Крим на запрошення Росії. Втім Європейський парламент вирішив максимально дистанціюватися від горе-депутатів.
Про те, в якому статусі депутати поїхали в Крим, розповів речник Європарламенту в коментарі виданню Euractiv.
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Якщо такий візит взагалі підтвердиться, то він є виключно приватним. Європейський парламент до цього жодним чином не причетний,
– розповів прессекретар парламенту.
Він наполіг, що це не може бути офіційним візитом від Європарламенту, який вважає територію АР Крим тимчасово й незаконно окупованою Росією.
Раніше до Європейського парламенту звернувся представник України в Євросоюзі Микола Точицький. Він закликав засудити візит депутатів на окуповану Росією територію України.
Візит французьких депутатів у Крим: коротко
- З 30 червня в Криму з неофіційним візитом перебуває делегація депутатів Європарламенту від Франції. Мета візиту – оцінити "процес голосування" за конституцію ЄС.
- Слід зазначити, що незаконну анексію Криму не визнає практично ніхто у світі. Відтак не визнаються також будь-які російські "вибори" на півострові чи "референдуми". Тож така "оцінка" не має жодного сенсу.
- Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова вже зустрілася з послом Франції Етьєном де Понсеном. Останній запевнив у підтримці Францією суверенітету й територіальної цілісності України.