Кілька французьких депутатів, що працюють у Європарламенті вирішили відвідати анексований Крим на запрошення Росії. Втім Європейський парламент вирішив максимально дистанціюватися від горе-депутатів.

Про те, в якому статусі депутати поїхали в Крим, розповів речник Європарламенту в коментарі виданню Euractiv.

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Якщо такий візит взагалі підтвердиться, то він є виключно приватним. Європейський парламент до цього жодним чином не причетний,

– розповів прессекретар парламенту.

Він наполіг, що це не може бути офіційним візитом від Європарламенту, який вважає територію АР Крим тимчасово й незаконно окупованою Росією.

Раніше до Європейського парламенту звернувся представник України в Євросоюзі Микола Точицький. Він закликав засудити візит депутатів на окуповану Росією територію України.

Візит французьких депутатів у Крим: коротко