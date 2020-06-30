Незабаром окупований Росією Крим відвідає делегація французьких депутатів Європарламенту. За три дні вони планують завітати в Ялту та Сімферополь.

Делегація депутатів Європарламенту у Криму: головне

Делегацію очолить депутат Європарламенту, член комітету у закордонних справах, президент Асоціації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані. Про це повідомляє видання РИА Новости.

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Делегація депутатів Європейського парламенту відвідає Крим з 30 червня по 2 липня. Метою візиту є оцінка процесу голосування щодо поправок до Конституції РФ.

Що відомо про голосування щодо поправок до Конституції РФ

Голосування стартувало 25 червня. Основний день голосування – 1 липня.

Очікується, що у цей день будуть оголошені й перші результати.

Одна з поправок стосується обнулення президентських термінів Путіна. Це дозволить очільнику РФ брати участь у виборах ще двічі й теоретично залишатися при владі до 2036 року.

До слова, українська прокуратура порушила кримінальне провадження за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму Маріані та іншими французькими парламентаріями у 2016 році.

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У МЗС України зазначають, що поїздки закордонних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало у липні 2016 року звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до Криму.