Группа евродепутатов от Франции посетит оккупированный Крым: цель визита
Вскоре оккупированный Россией Крым посетит делегация французских депутатов Европарламента. За три дня они планируют посетить Ялту и Симферополь.
Делегация депутатов Европарламента в Крыму: главное
Делегацию возглавит депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани. Об этом сообщает издание РИА Новости.
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Делегация депутатов Европейского парламента посетит Крым с 30 июня по 2 июля. Целью визита является оценка процесса голосования за поправки в Конституцию РФ.
Что известно о голосовании относительно поправок в Конституцию РФ
- Голосование стартовало 25 июня. Основной день голосования – 1 июля.
- Ожидается, что в этот день будут объявлены и первые результаты.
- Одна из поправок касается обнуления президентских сроков Путина. Это позволит главе РФ участвовать в выборах еще дважды и теоретически оставаться у власти до 2036 года.
К слову, украинская прокуратура возбудила уголовное производство за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма Мариани и другими французскими парламентариями в 2016 году.
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В МИД Украины отмечают, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегает иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.