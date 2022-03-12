В Европе 67% людей поддерживают предоставление Украине оружия
12 марта 2022 , 20:42Читати новину українською
Источник:IFOP
Французский институт общественного мнения определил настроения европейцев по поводу войны России против Украины. Опросили людей из Германии, Франции, Италии и Польши.
Опросили около 55% всего населения Евросоюза. Согласно ответам, 67% респондентов поддерживают предоставление Украине вооружения.
К теме 79% европейцев поддерживают жесткие санкции против России
Другие результаты
Кроме этого, 79% опрошенных поддержали жесткие санкции против России. Из них 57% полностью солидарны с ограничениями, а 22% колеблются, но скорее поддерживают.
Где самая большая поддержка
Больше всего поддерживают украинцев в Польше. Речь идет о 92%. После нее Италия из 71% и Германия с 68%. Что касается Франции, то членство Украины в ЕС поддерживают 62% граждан.