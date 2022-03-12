В Европе 67% людей поддерживают предоставление Украине оружия

Французский институт общественного мнения определил настроения европейцев по поводу войны России против Украины. Опросили людей из Германии, Франции, Италии и Польши.

Опросили около 55% всего населения Евросоюза. Согласно ответам, 67% респондентов поддерживают предоставление Украине вооружения.

К теме 79% европейцев поддерживают жесткие санкции против России

Другие результаты

Кроме этого, 79% опрошенных поддержали жесткие санкции против России. Из них 57% полностью солидарны с ограничениями, а 22% колеблются, но скорее поддерживают.

Где самая большая поддержка

Больше всего поддерживают украинцев в Польше. Речь идет о 92%. После нее Италия из 71% и Германия с 68%. Что касается Франции, то членство Украины в ЕС поддерживают 62% граждан.