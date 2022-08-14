Европу может накрыть серьезный климатический кризис. Специалисты уже сделали свой прогноз – он не слишком утешителен.

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В Европе может быть наихудшая за 500 лет засуха

Член Совместного научно-исследовательского центра при Еврокомиссии Андреа Торети сообщил, что Европу накрыла ужасная засуха. Исследование еще продолжается, но этот климатический удар может быть самым плохим за последние столетия.

Мы еще не провели полный анализ феномена этого года, он еще в процессе. За последние 500 лет не было событий, подобных засухе 2018 года. Но этот год может оказаться еще хуже,

– заявил он.

Он добавил, что засуха может занять еще три месяца. Кроме того, в ближайшие годы мы будем наблюдать увеличение масштабов и частоты засух как на юге, так и на севере континента.

Из-за засухи в Европе начали мельчать реки. К примеру, Луару – одну из самых полных рек Франции – уже кое-где можно перейти вброд. Уровень воды упал и в Рейне, из-за чего усложнилось движение барж. В Германии реки критически важны, так что их обмеление создаст серьезные проблемы во многих сферах.

Румыния, Сербия и Болгария уже планируют углублять каналы, а Норвегия заявила о проблемах с производством электроэнергии, 90% объемов которой обеспечивают гидроэлектростанции.

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