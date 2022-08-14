Європу може накрити серйозна кліматична криза. Фахівці вже зробили свій прогноз – він не надто втішний.

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В Європі може бути найгірша за 500 років посуха

Член Спільного науково-дослідницького центру при Єврокомісії Андреа Тореті повідомив, що Європу накрила жахлива посуха. Дослідження ще триває, але цей кліматичний удар може бути найгіршим за останні століття.

Ми ще не провели повний аналіз цьогорічного феномену, він ще у процесі. За останні 500 років не було подій, подібних до посухи 2018 року. Але цей рік може виявитися ще гіршим,

– заявив він.

Він додав, що посуха може тривати ще три місяці. Окрім того, в найближчі роки ми будемо спостерігати збільшення масштабів та частоти посух як на півні, так і на півночі континенту.

Через посуху в Європі почали міліти річки. Наприклад, Луару – одну з найповніших річок Франції – вже подекуди можна перейти вбрід. Рівень води впав і у Рейні, через що ускладнився рух барж. У Німеччині річки критично важливі, тож їх обміління створить серйозні проблеми у багатьох сферах.

Румунія, Сербія та Болгарія вже планують поглиблювати канали, а Норвегія заявила про проблеми із виробництвом електроенергії, 90% обсягів якою там забезпечують гідроелектростанції.

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