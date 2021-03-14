Европе не нужен "Северный поток-2", – вице-президент Еврокомиссии
Энергоснабжение Европы не требует "Северного потока-2". Однако газопровод строят и Россия будет вынуждена соблюдать правила Евросоюза.
Источник:Tagesspiegel
Вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс подчеркнул: всегда говорилось, что проект не нужен.
Актуально ЕС должен использовать "Северный поток-2" как рычаг влияния на Россию, – евродепутат
Нам не нужен "Северный поток-2". Комиссия всегда говорила, что, с нашей точки зрения, проект не нужен для энергоснабжения ЕС. Но "Северный поток-2" существует,
– подчеркнул Тиммерманс.
В то же время Комиссия ЕС должна обеспечить использование "Северного потока-2" в соответствии с правилами ЕС. Без сомнения, России это не нравится. Однако она должна соблюдать правила.
"Северный поток-2": последние новости
- Украина уже разработала несколько сценариев на случай, если "Северный поток-2" таки запустят. Руководство газотранспортных систем Украины уверено: их услуги не потеряют актуальности при любых обстоятельствах.
- Между тем в США очень недовольны, что работа над газопроводом до сих пор продолжается. Сенаторы призвали президента Джо Байдена ввести новые санкции против проекта.
- Россия ранее планировала завершить строительство к апрелю 2021 года. Однако по состоянию на март запуск проекта анонсировали на сентябрь.
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