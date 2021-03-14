Энергоснабжение Европы не требует "Северного потока-2". Однако газопровод строят и Россия будет вынуждена соблюдать правила Евросоюза.

Вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс подчеркнул: всегда говорилось, что проект не нужен.

Актуально ЕС должен использовать "Северный поток-2" как рычаг влияния на Россию, – евродепутат

Нам не нужен "Северный поток-2". Комиссия всегда говорила, что, с нашей точки зрения, проект не нужен для энергоснабжения ЕС. Но "Северный поток-2" существует,

– подчеркнул Тиммерманс.

В то же время Комиссия ЕС должна обеспечить использование "Северного потока-2" в соответствии с правилами ЕС. Без сомнения, России это не нравится. Однако она должна соблюдать правила.