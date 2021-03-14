Енергопостачання Європи не потребує "Північного потоку-2". Однак газопровід будують, і Росія буде змушена дотримуватися правил Євросоюзу.

Віцепрезидент Європейської комісії Франц Тіммерманс наголосив: завжди мовилося, що проєкт не потрібен.

Актуально ЄС повинен використати "Північний потік-2" як важіль впливу на Росію, – євродепутат

Нам не потрібен "Північний потік-2". Комісія завжди говорила, що, з нашої точки зору, проєкт не потрібен для енергопостачання ЄС. Але "Північний потік-2" існує,

– наголосив Тіммерманс.

Водночас комісія ЄС має забезпечити використання "Північного потоку-2" відповідно до правил ЄС. Без сумніву, Росії це не подобається. Однак вона має дотримуватися правил.