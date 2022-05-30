Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении к украинцам, передает 24 канал.
Важно 6 пакет санкций против России не успеют согласовать в течение 48 часов, – фон дер Ляен
Евросоюз так и не смог согласовать шестой пакет санкций против России из-за позиции Венгрии по нефтяному эмбарго. Однако ЕС придется отказаться от российской нефти.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении к украинцам, передает 24 канал.
Важно 6 пакет санкций против России не успеют согласовать в течение 48 часов, – фон дер Ляен