Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні до українців, передає 24 канал.

Важливо 6 пакет санкцій проти Росії не встигнуть погодити впродовж 48 годин, – фон дер Ляєн

Український лідер переконаний, що Європі в будь-якому випадку доведеться відмовитись від російської нафти, нафтопродуктів.

Бо це про незалежність самих європейців від російської енергетичної зброї. І чим раніше це відбудеться, чим повнішою буде відмова від російської нафти, тим вигідніше буде, зрештою, самій Європі,

– наголосив він.

Зеленський підкреслив, що пауза із погодженням нових санкцій в Європі вже надто затягнулася. П'ятий санкційний пакет був запроваджений ще 8 квітня. Тож, минуло дуже багато часу без посилення європейських санкцій проти Росії.

Про те, що це потрібно нарешті виправити Зеленський говорив у своєму зверненні до лідерів європейських країн, які зібрались на засідання Європейської Ради.

Більше про це Європа має продемонструвати силу, – Зеленський звернувся до Європейської ради

Зеленський нагадав, що ЄС 8 квітня ухвалив п'ятий санкційний пакет. З того часу минуло вже 52 дні. За цей період:

кількість убитих російськими окупантами дітей зросла із 169 до 243;

було зруйновано 928 закладів освіти, а зараз вже 1 888;

тоді Росія випустила до тисячі своїх ракет, а зараз їх вже понад 2 400.

Ось такий прогрес російської агресії.

Зверніть увагу! Постійні представники держав-членів ЄС 30 травня знову не змогли досягти згоди щодо шостого пакета санкцій проти Росії. Дискусії щодо цих обмежень ЄС тривають понад місяць. Головною перешкодою є неможливість погодити ембарго на імпорт нафти з Росії, проти чого виступає Угорщина.