Вроде бы маленький штрих, но фантастически показательный. Рядовые немцы уже не готовы получать грязные, а теперь и кровавые российские деньги.

Важно Почему война России против Украины – это геноцид

Нет сотрудничеству с оккупантами

Говорите всем своим бизнес-партнерам, просто знакомым за границей прекратить сотрудничество с россиянами. Полностью. Никакого бизнеса.

Датская компания Maersk отказалась загружать российские товары в свои контейнеры.

Доставайте все компании, чтобы делали то же самое. Нужно изолировать Россию. А Шредер наконец-то свое получил.

Россияне разбомбили мирный Житомир – смотрите видео:

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