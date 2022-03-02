Начебто маленький штрих, але фантастично показовий. Пересічні німці вже не готові отримувати брудні, а тепер і криваві російські гроші.

Важливо Чому війна Росії проти України – це геноцид

Ні співпраці з окупантом

Кажіть всім своїм бізнесовим партнерам, просто знайомим за кордоном припинити співпрацю з росіянами. Повністю. Ніякого бізнесу.

Данська компанія Maersk відмовилася завантажувати російські товари в свої контейнери.

Діставайте всі компанії, щоб робили те саме. Потрібно ізолювати Росію. А Шрьодер нарешті своє отримав.

Росіяни розбомбили мирний Житомир – дивіться відео:

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