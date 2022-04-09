Европейцы могут легко усмирить Орбана, – политолог Семенюк

Венгрия – это единственный союзник России, являющийся членом Евросоюза. Кремль стремится поссорить государства в Европе между собой, чтобы уничтожить ЕС изнутри.

Однако есть варианты, как можно усмирить пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Тарас Семенюк.

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В частности, говорится о том, что Брюссель мог бы прекратить предоставлять деньги Венгрии. Политолог объяснил, что это очень невыгодно государству, потому что они получат от ЕС больше денег, чем отдают.

Европейцам будет очень легко усмирить Орбана,

– подчеркнул Семенюк.

Он предположил, что это вопрос времени, пока Орбан несколько усмирится. А у НАТО и ЕС есть инструменты, чтобы эти аппетиты снизить.