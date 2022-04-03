Об этом в эфире 24 канала рассказал член Совета Нацбанка Василий Фурман. Он заявил, что санкции превращают российскую экономику – которая до войны с Украиной была тесно вложена в международный рынок – в государство-остров, возвращают его в 1990-е годы.

Обратите внимание Если Запад не введет нефтегазовое эмбарго, Россия заработает рекордные 321 миллиард долларов, – СМИ

Европейцы допустили ошибку, – Фурман

Василий Фурман отметил важность введения в отношении России нефтегазового эмбарго. Шансы на его введение есть, по словам экономиста, американские партнеры ведут переговоры с европейцами.

Все понимают, что если ввести соответствующее эмбарго – это будет "ядерная бомба" на экономику России,

– заявил член Совета Нацбанка.

Он обратил внимание на высказывания президента США, что санкции превратили российский рубль в пепел. И это действительно так, они будут его добивать, сказал Фурман.

"По моему мнению, европейцы в течение последних десятилетий допустили ошибки, когда формировали политику взаимоотношений с Россией. Украинцы их предупреждали. Теперь мы видим и они сами это признают – ошибки были", – сказал экономист.

Василий Фурман о последствиях нефтегазового эмбарго для России: смотрите