Про це в ефірі 24 каналу розповів член Ради Нацбанку Василь Фурман. Він заявив, що санкції перетворюють російську економіку – яка до війни з Україною була тісно вкладена в міжнародний ринок – у державу-острів, повертають її у 1990-ті роки.

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Європейці допустили помилки, – Фурман

Василь Фурман наголосив на важливості введення щодо Росії нафтогазового ембарго. Шанси на його запровадження є, за словами економіста, американські партнери ведуть перемовини з європейцями.

Всі розуміють, що якщо ввести відповідне ембарго – це буде "ядерна бомба" на економіку Росії,

– заявив член Ради Нацбанку.

Він звернув увагу на висловлювання президента США, що санкції перетворили російський рубль в попіл. І це дійсно так, вони будуть його добивати, сказав Фурман.

"На мою думку, європейці протягом останніх десятиліть допустили помилки, коли формували політику взаємовідносин з Росією. Українці їх попереджали. Тепер ми бачимо і вони самі це визнають – помилки були", – сказав економіст.

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