Европейцы пытались подать договоры с Россией о газе как абсолютно экономические, на самом деле они имели больше так называемых измерений. В то же время вопрос энергоресурсов для россиян в первую очередь политический, а не экономический. Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Европа "поддерживала" армию России

"За все время войны – европейцы в общем уплатили россиянам уже десятки миллиардов евро за газ, уже в течение того времени, когда бомбили украинские города, когда русская армия наступала на украинской территории", – сказал эксперт.

Соответствующие деньги продолжали поступать на государственные счета России, отметил Краев. И даже сейчас, когда россияне требуют оплаты в рублях, а все возможные лазейки для них закрываются – большинство контрактов продолжают действовать.

"Те деньги, которые Россия зарабатывает на газе, продолжает посылать на создание патронов, снарядов, танков вооружения для поддержки своей армии", – сказал Александр Краев.

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