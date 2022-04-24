Європейці намагалися подати договори з Росією щодо газу як абсолютно економічні, насправді вони мали більше так званих вимірів. Водночас питання енергоресурсів для росіян першочергово політичне, а не економічне. Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Європа "підтримувала" армію Росії

"За весь час війни – європейці в загальному – сплатили росіянам вже десятки мільярдів євро за газ, вже протягом того часу, коли бомбили українські міста, коли російська армія наступала українською територією", – сказав експерт.

Відповідні гроші продовжували надходити на державні рахунки Росії, зазначив Краєв. І навіть зараз, коли росіяни вимагають оплати в рублях, а всі можливі лазівки для них закриваються – велика частина контрактів продовжує діяти.

"Ті гроші, які Росія заробляє на газі, продовжує посилати на створення патронів, снарядів, танків – озброєння для підтримки своєї армії", – сказав Олександр Краєв.

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