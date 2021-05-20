Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк признался, что сейчас президент стал намного жестче. Зеленский считает, что именно государственный лидер должен дать сигнал: страна меняется, страна развивается.
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У него (Зеленского – 24 канал) европейская или американская концепция президентства. Он считает, что президент должен быть именно вестником хороших новостей. Он хочет, чтобы на улицах были люди с улыбками, а не били друг другу лица,
– заявил Подоляк.
По словам советника главы ОП, Зеленский активный пользователь социальных сетей. Все новости он узнает очень быстро. В то же время украинский лидер не является сторонником популизма.
Подоляк рассказал: если происходит какая-то трагедия, Зеленский немедленно вызывает чиновников и интересуется, почему так случилось, а также дает задание урегулировать ситуацию.
Детали от Подоляка
- В то же время для команды Зеленского есть ловушка. Государство строил анклавный олигархический тип.
- "Купив" себе часть Кабмина и часть парламента, когда-то можно было решать свои вопросы.
- На функциональном уровне почти везде фиксировали недоработки. Иногда ОП может просить аналитику по определенному вопросу здесь и сейчас, однако никто не готов ее предоставить. Никто даже не может ответить, кто конкретно виноват в той или иной ситуации.
- Президент не хочет публично это обсуждать. По его мнению, это будет демотивировать общество. Зеленский же стремится, чтобы украинское общество было мотивированным.