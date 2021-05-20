Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк признался, что сейчас президент стал намного жестче. Зеленский считает, что именно государственный лидер должен дать сигнал: страна меняется, страна развивается.

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У него (Зеленского – 24 канал) европейская или американская концепция президентства. Он считает, что президент должен быть именно вестником хороших новостей. Он хочет, чтобы на улицах были люди с улыбками, а не били друг другу лица,

– заявил Подоляк.

По словам советника главы ОП, Зеленский активный пользователь социальных сетей. Все новости он узнает очень быстро. В то же время украинский лидер не является сторонником популизма.

Подоляк рассказал: если происходит какая-то трагедия, Зеленский немедленно вызывает чиновников и интересуется, почему так случилось, а также дает задание урегулировать ситуацию.

Детали от Подоляка