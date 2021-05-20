Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зізнався, що наразі президент став набагато жорсткішим. Зеленський вважає, що саме державний лідер має дати сигнал: країна змінюється, країна розвивається.

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У нього (Зеленського – 24 канал) європейська або американська концепція президентства. Він вважає, що президент має бути саме вісником добрих новин. Він хоче, щоб на вулицях були люди з посмішками, а не били один одному обличчя,

– заявив Подоляк.

За словами радника глави ОП, Зеленський є активним користувачем соціальних мереж. Усі новини він дізнається дуже швидко. Водночас український лідер не є прихильником популізму.

Подоляк розповів: якщо стається якесь трагедія, Зеленський негайно викликає посадовців і цікавиться, чому так трапилося, а також дає завдання врегулювати ситуацію.

Деталі від Подоляка