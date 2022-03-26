Совет CERN объявил 25 марта, что его ученые прекращают участие во всех научных комитетах России и Беларуси. Отметим, что в орган входят 23 государства-члена.

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Позиция CERN относительно войны в Украине

Европейская организация по ядерным исследованиям откладывала публикацию своей позиции касательно войны в Украине, которую цинично развязала Россия. Около 7% из 18 тысяч ученых компании со всего мира связаны с российскими учреждениями.

Напомним! Еще 8 марта Совет временно приостановил новое сотрудничество с Россией и лишил его статуса наблюдателя в организации.

Как сообщили представители CERN, в ответ на российскую агрессию государства-члены организации решили:

временно приостановить участие ученых CERN во всех научных комитетах учреждений, расположенных на территории России и Беларуси (и наоборот);

отменить все мероприятия, совместно организованные между CERN и учреждениями, расположенными в России и Беларуси;

временно приостановить предоставление контрактов об ассоциации как ассоциированных членов персонала CERN любым новым лицам, связанным с национальными учреждениями в России и Беларуси.

CERN осуждает вторжение России в Украину

"23 государства-члена CERN в очередной раз решительно осуждают военное вторжение России в Украину и решительно осуждают заявления тех российских институтов, которые выражали поддержку незаконному вторжению в Украину", – говорится в заявлении.

Совет организации подчеркнул, что принимает соответствующие решения, чтобы выразить свою солидарность с украинским народом.

"Основные ценности организации всегда основывались на научном сотрудничестве через границы как на движущем механизме мира. Поэтому агрессия одной страны в отношении другой противоречит ценностям, за которые выступает организация", – добавили в сообщении.