Рада CERN оголосила 25 березня, що її вчені припиняють участь у всіх наукових комітетах Росії і Білорусі. Зауважимо, що в орган входять 23 країни-члени.

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Позиція CERN щодо війни в Україні

Європейська організація з ядерних досліджень відтерміновувала публікацію своєї позиції щодо війни в Україні, яку цинічно розв'язала Росія. Майже 7% з 18 тисяч вчених компанії з усього світу пов'язані з російськими установами.

Нагадаємо! Ще 8 березня Рада тимчасово зупинила нове співробітництво з Росією та позбавила її статусу спостерігача в організації.

Як повідомили представники CERN, у відповідь на російську агресію держави-члени організації вирішили:

тимчасово зупинити участь вчених CERN у всіх наукових комітетах установ, розташованих на території Росії та Білорусі (і навпаки);

скасувати всі заходи, спільно організовані між CERN та установами, розташованими в Росії та Білорусі;

тимчасово зупинити надання контрактів про асоціацію як асоційованих членів персоналу CERN будь-яким новим особам, пов'язаним із національними установами в Росії та Білорусі.

CERN засуджує вторгнення Росії в Україну

"23 держави-члени CERN вкотре рішуче засуджують військове вторгнення Росії в Україну та рішуче засуджують заяви тих російських інститутів, які висловлювали підтримку незаконному вторгненню в Україну", – мовиться в заяві.

Рада організації наголосила, що ухвалює відповідні рішення, аби висловити свою солідарність з українським народом.

"Основні цінності організації завжди ґрунтувалися на науковому співробітництві через кордони як на рушійному механізмі миру. Тому агресія однієї країни зі сторони іншої суперечить цінностям, за які виступає організація", – додали в повідомленні.