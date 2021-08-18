Европейская практика или новая проблема: почему водителей пугает первая частная дорога в Украине

Вскоре первый украинский автобан может перейти к частным владельцам. Мы расспросили экспертов о том, когда это произойдет и, как будет функционировать частная дорога в Украине.

Что произошло

В Министерстве инфраструктуры рассказали, что завершение передачи дорог инвестору в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) может состояться в 2023 году, а конкурсы могут быть запущены до конца 2022 года.

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Мы думаем, что в ближайшие несколько месяцев мы получим ТЕО по первой дороге. Затем постепенно, где-то с промежутком в 2-3 месяца, будут появляться другие такие документы... до конца следующего года может быть проведен первый конкурс,

– сказала заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Анна Юрченко.

Она добавила, что такие дороги останутся бесплатными, а государство из Дорожного фонда будет компенсировать расходы инвестора на ремонт и обслуживание. Такая компенсация может предоставляться в течение длительного периода, о котором предварительно должны договориться государство и инвестор.

Напомним, что речь идет о таких участках дорог:

Харьков – Днепр – Запорожье (M-29, M-04, M-18);

Борисполь – Полтава (М-03);

Херсон – Николаев (М-14);

Киев – Житомир – Ровно (М-06);

Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19);

Днепр – Кривой Рог – Николаев (M-04, H11).

Мы уже рассказывали о том, стоит ли в ближайшее время ожидать в Украине появления консеционных дорог, пока же эксперты объяснили, как будет функционировать частная дорога, чем она отличается от концессионной и удачна ли это инициатива.



В министерстве уверяют, что за проезд по частным дорогам не нужно будет платить / Фото Pixabay

В чем разница между частными и концессионными дорогами

Прежде всего отметим, что не стоит путать понятия концессии и ГЧП. Ведь государственно-частное партнерство отличается от концессии тем, что в ГЧП речь идет об существующей дороге, за проезд по которой не нужно будет платить. То есть, инвестор будет зарабатывать сугубо за счет компенсации из госбюджета и развития придорожной инфраструктуры. Однако концессия предусматривает строительство инвестором дороги с нуля, за проезд по которой он сможет взимать плату.

Аналитик VoxCheck Александра Панасицкая рассказывает, что концессионные трассы обычно качественнее и удобнее. А, как известно, именно наличие развитой сети дорог имеет большое значение для экономики страны. Так, например, качественные дороги положительно будут влиять на грузовые перевозки внутри страны, помогут привлечь больше инвестиций в страну и тому подобное.

В мире именно механизм концессии часто помогает реализовывать масштабные инфраструктурные проекты. В частности, страны ЕС на условиях концессии построили и сдали в эксплуатацию более 50 тысяч километров дорог.

В общем, платные дороги существуют в большей части европейских стран и в соседних Беларуси, России и Молдове. В некоторых странах проезд бесплатный для легковых автомобилей с местными номерами, но платный для иностранцев и грузовиков,

– говорит аналитик.

В Мининфраструктуры говорят, что максимальная стоимость за 1 километр проезда по концессионным дорогам составит от 0,023 до 0,133 евро. Это примерно от 72 копеек до 4,17 гривны.

Цена также будет зависеть от вида транспорта. Так, ранее в правительстве отмечали, что больше всего будут платить большие грузовики и автопоезда (4,17 грн/км), а меньше всего владельцы мотоциклов, легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков (0,72 грн/км).

Для сравнения, в Польше на некоторых платных дорогах километр проезда на легковом автомобиле составляет в пересчете чуть более 2 евроцентов. А во Франции и Италии, где тарифы на пользование платными дорогами считают относительно дорогими в ЕС, стоимость километра проезда по таким автодорогам составляет около 15 евроцентов,

– добавила Панасицкая.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, говорит, что с появлением концессионных дорог непонятно, будет ли у водителей альтернативный путь, ведь в европейских странах рядом с автобанами существуют бесплатные дороги. То есть, водитель может выбрать заплатить деньги и ехать быстро по автобану, или ехать без доплат, но дольше.

Учитывая установленные тарифы за проезд от Ровно до Краковца на легковом автомобиле надо будет заплатить более 200 гривен. Это увеличит стоимость перевозки пассажиров и грузов и приведет к росту стоимости как билетов, так и стоимости товаров. Это при том, что украинцы уже платят акцизный налог на топливо, который должен направляться на строительство и ремонт дорог,

– говорит Хмелевский.

Он добавил, что, похоже, передача автомобильных дорог в концессию тоже не повысит их качество, однако украинцы вынуждены будут платить дважды и налоги государству, и плату за проезд по частным "инвесторам".



Ориентировочно частную автомагистраль сдадут в эксплуатацию в 2023 году / Фото Pixabay

Как будет функционировать частная дорога

Но за проезд по частной дороге украинцы не должны будут ничего платить. Роман Бабицкий, председатель совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины, пояснил, что пока речь идет о дороге европейского образца 1А категории, которая соединит Киев с другими европейскими столицами. Автобан будет без пешеходных переходов и перекрестков, что сделает его самой быстрой дорогой из точки А до точки Б. Маршрут будет пролегать через Ровно, Броды и Краковец.

Ориентировочно автомагистраль сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Пока "Укравтодор" и "Автомагистраль-Юг" лишь подписали меморандум о подготовке предложения. Поэтому самое время разобраться, чем полезны и опасны частные автобаны.

Частный автобан = платный автобан? Да. Так принято в европейской практике, да и по логике так должно быть. Если инвестор вкладывается, чтобы дорога была качественной, то он имеет право получать с этого прибыль. И здесь мы сталкиваемся с первой проблемой – цена. В Украине она будет излишне завышенной, до 4 грн за километр. В Европе цена проезда не превышает 0,05 евро за километр,

– говорит Бабицкий.

Кроме этого в "Укравтодоре" говорят, что на первом этапе инвесторы не будут взимать плату за проезд, а будут зарабатывать только на придорожной инфраструктуре. И все же ощущение, что такие дороги смогут себе позволить себе далеко не все, остается.

Частный автобан = замена обычной дороги? Нет. Согласно закону, платная дорога должна быть построена "с нуля" параллельно бесплатной. На ней почти нет ограничений скорости, лучше покрытие и сама дорога шире. Хочешь лучшее качество путешествия и скорость – плати. Опять же, ничего плохого в самой идее платных дорог нет, никто не заставит вас ими пользоваться. Но пугает перспектива того, что инвестор может оказаться не очень качественным,

– говорит эксперт.

Означает ли все это, что частный автобан перестает быть государственным? И да, и нет. Эти автобаны строятся на условиях концессии, когда государство договаривается с частной фирмой о совместном владении определенным ресурсом. С одной стороны, это выгодно всем. Государство буквально делегирует строительство другой фирме, а та в свою очередь получает из этого профит. И пока качество дорог от "Укравтодора" оставляет желать лучше, действительно можно говорить о нашей выгоде от частных автобанов.

Но дороги, как и железная дорога, являются инфраструктурой государственного значения. И пока речь идет только о частных дорогах, построенных "с нуля", волноваться нет необходимости. А как наши чиновники пойдут дальше и захотят передать государственные автомагистрали под крыло частных инвесторов? В таком случае все автосообщение страны передается в контроль третьих лиц из мира бизнеса, которые заинтересованы только в прибыли. И далеко не всегда это может быть полезным для самой Украины,

– объясняет Роман Бабицкий.