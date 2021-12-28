Гарбарук подчеркнул, что придерживается "европейской практики". И именно поэтому, мол, решил уволиться.

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Увольнение – как единственный выход

Чиновник подчеркнул, что увольнение по собственному желанию, по его мнению, является единственным выходом для любого государственного служащего, который попал в такой скандал. О своих планах на будущее Гарбарук говорит немного. "Чем планирую заниматься? Впереди Новый год и рождественские праздники, и это главное", – отметил он.

Первая реакция Гарбарука на скандал

После огласки в сети замминистра написал сообщение, в котором процитировал известное стихотворение английского поэта Редьярда Киплинга. Он начинается со строк: "Как выстоишь, когда все против тебя". Впоследствии Гарбарук обновил свою основную фотографию в фейсбуке. В описании к ней он написал: "Чем больше испытания подбрасывает нам жизнь, тем сильнее мы становимся".

Скандал вокруг Гарбарука и его спутницы: основное

Решение об увольнении Гарбарука правительство приняло 28 декабря. Это произошло через 4 дня после того, как чиновник вместе со своей помощницей Кристиной Тишкун посетили Регион с рабочим визитом. Там они проверяли работу учебно-практических центров в профессиональных техучилищах.

Впоследствии Тишкун показала на своей инстаграм-странице фото встречи с городским головой Андреем Садовым. Из-за этого вспыхнул скандал. Все потому, что женщина выбрала для визита платье с глубоким декольте. Некоторым украинцам это показалось неуместным.

Как впоследствии написала в соцсети спутница Гарбарука, она не знала, "что в городской совет надо выбирать наряд". Мол, была уверена, что нужно выбирать ту одежду, которая нравится, в которой удобно и комфортно. Женщина ограничила доступ к своей странице из-за хейта в ее сторону.

Обратите внимание! Сначала сообщали, что Тишкун – помощница Гарбарука. Однако выяснилось, что это не так. Она юрист и просто сопровождала его в поездке.