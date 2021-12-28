Гарбарук наголосив, що дотримується "європейської практики". Й саме тому, мовляв, вирішив звільнитися.

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Звільнення – як єдиний вихід

Чиновник підкреслив, що звільнення за власним бажанням, на його думку, є єдиним виходом для будь-якого державного службовця, який потрапив у такий скандал. Про свої плани на майбутнє Гарбарук говорить небагато. "Чим планую займатися? Попереду Новий рік та різдвяні свята, й це головне", – зазначив він.

Перша реакція Гарбарука на скандал

Після розголосу в мережі заступник міністра написав допис, в якому процитував відомий вірш англійського поета Редьярда Кіплінга. Він починається з рядків: "Як вистоїш, коли всі проти тебе". Згодом Гарбарук оновив свою основну світлину в фейсбуці. В описі до неї він написав: "Чим більші випробовування підкидає нам життя, тим сильнішими ми стаємо".

Скандал навколо Гарбарука та його супутниці: основне

Рішення про звільнення Гарбарука уряд ухвалив 28 грудня. Це сталося через 4 дні після того, як посадовець разом зі своєю помічницею Христиною Тишкун відвідали Львівщину із робочим візитом. Там вони перевіряли роботу навчально-практичних центрів у професійних техучилищах.

Згодом Тишкун показала на своїй інстаграм-сторінці фото зустрічі з міським головою Андрієм Садовим. Через це спалахнув скандал. Все тому, що жінка обрала для візиту сукню з глибоким декольте. Деяким українцям це здалося недоречним.

Деяким українцям це здалося недоречним. Як згодом написала у соцмережі супутниця Гарбарука, вона не знала, "що до міської ради треба вибирати вбрання". Мовляв, була впевнена, що потрібно обирати той одяг, який подобається, в якому зручно та комфортно. Жінка обмежила доступ до своєї сторінки через хейт у її бік.