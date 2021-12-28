Гарбарук начебто сам написав заяву на звільнення. Про це повідомила нардепка Юлія Гришина.

До теми Супутниця заступника міністра наробила своїм зовнішнім виглядом фурору у Львові

Сам Гарбарук поки звільнення не прокоментував.

Що цьому передувало

Нещодано, 24 грудня, через образ супутниці Гарбарука розгорівся скандал. Заступник міністра перевіряв, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах Львівщини. До Львівської міськради із ним прийшла Христина Тишкун. Вона була одягнена у чорну сукню з глибоким декольте. Деяким користувачам мережі такий образ здався недоречним.

Дівчина опублікувала світлину із міської ради у себе в інстаграмі. Однак згодом закрила сторінку через хвилю хейту. Сама дівчина відповіла на критику у коментарях: "а до міської ради треба вибирати вбрання? Я думала, що кожен одягається так, як йому подобається, зручно, комфортно".

Спочатку писали, що Тишкун – помічниця чиновника, але потім з'ясували, що вона – юристка і просто супроводжувала Гарбарука під час візиту. Заступник глави МОН Гарбарук відреагував на хейт, оприлюднивши у фейсбуці вірш Редьярда Кіплінга. Він починається з рядків: "Як вистоїш, коли всі проти тебе".



Фото, яке спричинило резонанс / Світлина з соцмереж