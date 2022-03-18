Приостановить производство концерны вынуждены из-за дефицита проводов. Их в Украине производили около 40 заводов. В целом же наша страна, по оценкам AutoAnalysis, производила 20% европейских поставок этих деталей.

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Базовая сборка без украинских проводов невозможна

Проблема с кабелями состоит в том, что это самая важная деталь. Без них нельзя начать даже базовую сборку автомобилей,

– подчеркнул Александр Мариан из консалтинговой компании AlixPartners.

Пока известно о том, что концерны ищут другие способы достать необходимые кабели. Об этом заявил глава Volkswagen Герберт Дисс. Но аналитики подчеркивают, что для этого нужно будет:

или перенести производственные мощности,

или создать новые, что окажет негативное влияние на финансовую ситуацию в компаниях.

Доминик Трайбл из Vendigital сделал приблизительные подсчеты. И они не очень утешительны для автопроизводителей. Так, по его оценке, именно оборудование обойдется компаниям от 100 тысяч до 2 миллионов фунтов стерлингов за единицу. Более того, оно еще и заработает только через 3 – 6 месяцев. Но и это еще не все, ведь нужно будет быстро искать квалифицированных кадров, хорошо выполняющих свою работу.

Известно, что проблема затронула ведущих автомобильных производителей Европы. Среди них BMW и Volkswagen. Последний, к слову, отметил, что в Украине работает 9 из 11 поставщиков. Правда, предприятия функционируют не в полную мощность.