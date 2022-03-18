Призупинити виробництво концерни вимушені через дефіцит дротів. Їх в Україні виготовляли близько 40 заводів. Загалом же наша країна, за оцінками AutoAnalysis, забезпечувала виробників 20% європейських поставок цих деталей.

Читайте також Путін зі своїми мільярдами сидить у віллах, поки росіяни вистоюють величезні черги до банкоматів

Базове складання без українських дротів неможливе

Проблема з кабелями полягає в тому, що це найважливіша деталь. Без них не можна розпочати навіть базове складання автомобілів,

– підкреслив Олександр Маріан із консалтингової компанії AlixPartners.

Наразі відомо про те, що концерни шукають інші способи дістати необхідні кабелі. Про це заявив глава Volkswagen Герберт Дісс. Але аналітики наголошують на тому, що для цього потрібно буде:

або перенести виробничі потужності,

або створити нові, що негативно вплине на фінансову ситуацію в компаніях.

Домінік Трайбл з Vendigital зробив приблизні підрахунки. І вони не вельми втішні для автовиробників. Так, за його оцінкою, саме лише обладнання обійдеться компаніям від 100 тисяч до 2 мільйонів фунтів стерлінгів за одиницю. Ба більше, воно ще й запрацює лише через 3 – 6 місяців. Але і це ще не все, адже потрібно буде швидко шукати кваліфікованих кадрів, які б добре виконували свою роботу.

Відомо, що проблема торкнулася провідних автомобільних виробників Європи. Серед них, BMW і Volkswagen. Останній, до слова, зазначив, що в Україні працюють 9 з 11 постачальників. Правда, підприємства функціонують не на повну потужність.

До теми – Війна в Україні вдарить по світовій економіці в найближчі 12 – 18 місяців – дивіться відео: