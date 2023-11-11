А точнее отсутствия понимания того, что нужно инвесторам и по каким правилам с ними работать.

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В чем проблема инвесторов в Украине

Ниже опишу список основных причин и препятствий.

1. Первая, самая яркая – украинский малый и средний бизнес в 90% случаев путает инвестора со спонсором. Это не шутка. Бизнес хочет привлечь капитал для развития, но об интересах инвестора, доходности инвестиций, возврате капитала инвестору в инвестиционных презентациях чаще всего ни слова

2. Непрозрачность. Это не моя оценка, а банкиров, которые не могут выдать кредит, видя оптимизированную отчетность украинских компаний. По их словам, до 90% украинских частных компаний используют схемы оптимизации налогов. Как следствие – из отчетности банк не может построить прогноз когда и как бизнес вернет кредит.

Ну и вы сами знаете, что налоговая и управленческая отчетность – в Украине две большие разницы. Инвестору для защиты собственных инвестиций нужна прозрачность.

3. Система менеджмента. Нет корпоративного управления и понятия, что это и с чем его едят. В огромном количестве украинских частных компаний СЭО является основным акционером. И на нем соединены главные поставщики, клиенты, дела.

Если он идет (болеет или, не дай Бог, что-нибудь случится) бизнес умирает. В результате есть безумная концентрация рисков, отсутствие системы балансировки интересов и контроля менеджмента.

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4. Качество проектов. Инвестиции обычно привлекаются для развития бизнеса. Качество подготовки украинских проектов также оставляет желать лучшего. Владелец представляет свои потребности, как он считает, для расширения производства без ответа на классические вопросы, важные для инвестиционного процесса:

анализ рынка и маркетинговая стратегия;

нет моделирования сценариев, анализа рисков и инструментов их контроля и многое другое;

прогноз денежного потока (аргументированный) и стандартные инвестиционные показатели проекта – NPV, EBITDA, IRR, сроки возврата инвестиций и т.д.

5. Неумение договариваться. Весь западный мир успешен из-за умения находить консенсус, то есть находить общие интересы. Для украинцев консенсус равен проигрышу, потому что тебе нужно сделать шаг на встречу. Украинцы это делают очень редко.

6. Неадекватность оценок. Каких только я подходов к оценке бизнеса не слышал, и это без учета рынка, рисков и понимания логики. Кто отталкивается в определении оценки бизнеса от выручки, кто от прибыли, кто рисует космические мультипликаторы к EBITDA.

В результате инвестор послушав с десяток презентаций с неадекватными оценками с радостью возвращается домой в гавань адекватности. В итоге те миллиарды инвестиций, которые могут прийти в Украину – столкнуться с украинской реальностью. И это я еще не коснулся неадекватного украинского налогового регулирования, коррупции и рейдерства.

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Затем инвестор разворачивается и идет в ту же Польшу, где адекватность бизнеса – европейская, качество подготовки проектов значительно выше, а культура – цивилизованная, присущая развитому адекватному рынку.

Как повысить шансы привлечения инвестиций

Что делать? Ну, решение проблемы начинается с ее осознания. Первое и самое главное – нужно нанять консультантов, уже имеющих опыт зачесывания бизнеса. Второе – ментально изменить отношение к бизнесу. Это не сын и не дочь, и не хобби, а актив, создающий стоимость и приносящий доход.

В бизнес-школе меня научили, что каждый бизнес в любой момент должен быть готов к продаже, даже если он не продается. Готовность к продаже уже сама по себе означает высокую эффективность, прозрачность и максимальную оценку бизнеса.

Третье – работать прозрачно и легально, чтобы не объяснять инвестору "ты сюда не смотри, а вот сюда смотри". Также важно начать строить систему корпоративного управления, где бизнес будет независим от владельца, связанных с ним рисками и будет управлять наемными профессионалами. Начать можно с создания консультационного совета с авторитарных экспертов, направления:

стратегия,

маркетинг,

финансы и инвестиции,

корпоративное управление.

Также нужно иметь стратегию развития бизнеса, хорошо понимать свой рынок и быть эффективнее конкурентов. Я привел далеко не все условия, но даже их выполнение уже увеличивает шансы бизнеса на привлечение инвестиций.