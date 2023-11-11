А точніше відсутності розуміння того, що ж потрібно інвесторам і за якими правилами з ними працювати.

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У чому проблема інвесторів в Україні

Нижче опишу список основних причин та перешкод.

1. Перша, найяскравіша – український малий та середній бізнес у 90% випадків плутає інвестора зі спонсором. Це не жарт. Бізнес хоче залучити капітал для розвитку, але про інтереси інвестора, прибутковість інвестицій, повернення капіталу інвестору в інвестиційних презентаціях найчастіше ні слова

2. Непрозорість. Це не моя оцінка, а банкірів, які не можуть видати кредит, бачачи оптимізовану звітність українських компаній. З їх слів, до 90% українських приватних компаній використовують схеми оптимізації податків. Як наслідок – зі звітності банк не може побудувати прогноз коли і як бізнес поверне кредит.

Ну і ви самі знаєте, що податкова звітність та управлінська – в України дві великі різниці. Інвестору ж задля захисту своїх інвестицій потрібна прозорість.

3. Система менеджменту. Немає корпоративного управління та поняття, що це і з чим його їдять. У величезній кількості українських приватних компаній СЕО є основним акціонером. І на ньому пов'язані основні постачальники, клієнти, стосунки.

Якщо він йде (хворіє або, не дай Боже, щось трапиться) бізнес помирає. У результаті є шалена концентрація ризиків, відсутність системи балансування інтересів та контролю менеджменту.

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4. Якість проєктів. Інвестиції зазвичай залучаються у розвиток бізнесу. Якість підготовки українських проєктів так само залишає бажати кращого. Власник презентує свої потреби, як він вважає, для розширення виробництва без відповіді на класичні питання, важливі для інвестиційного процесу:

аналіз ринку та маркетингова стратегія;

немає моделювання сценаріїв, аналізу ризиків та інструментів їх контролю та багато іншого;

прогноз грошового потоку (аргументований) та стандартні інвестиційні показники проєкту – NPV, EBITDA, IRR, терміни повернення інвестицій та інше.

5. Невміння домовлятися. Весь західний світ успішний через уміння знаходити консенсус, тобто знаходити спільні інтереси. Для українців консенсус дорівнює програшу, бо тобі потрібно зробити крок на зустріч. Українці це роблять вкрай рідко.

6. Неадекватність оцінок. Яких тільки я підходів до оцінки бізнесів не чув, і це без урахування ринку, ризиків та розуміння логіки. Хтось відштовхується у визначенні оцінки бізнесу від виторгу, хтось від прибутку, хтось малює космічні мультиплікатори до EBITDA.

У результаті інвестор послухавши з десяток презентацій з неадекватними оцінками з радістю повертається до себе додому в гавань адекватності. У підсумку, ті мільярди інвестицій, які можуть дійти в Україну – зіткнутися з українською реальністю. І це я ще не торкнувся неадекватного українського податкового регулювання, корупції та рейдерства.

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Опісля інвестор розвертається і йде в ту ж Польщу, де адекватність бізнесу – європейська, якість підготовки проєктів значно вища, а культура – цивілізована, притаманна для розвиненого адекватного ринку.

Як підвищити шанси залучення інвестицій

Що ж робити? Ну, вирішення проблеми починається з її усвідомлення. Перше і найголовніше – потрібно найняти консультантів, які вже мають досвід зачісування бізнесу. Друге – ментально змінити ставлення до бізнесу. Це не син і не дочка, і не хобі, а актив, який створює вартість та приносить дохід.

У бізнес-школі мене навчили, що кожен бізнес у будь-який момент має бути готовим до продажу навіть, якщо він не продається. Готовність до продажу вже сама по собі означає: високу ефективність, прозорість та максимальну оцінку бізнесу.

Третє – працювати прозоро та легально, щоб не пояснювати інвестору "ти сюди не дивись, а ось сюди дивись". Також важливо почати будувати систему корпоративного управління, де бізнес буде незалежним від власника, пов'язаних з ним ризиками та керуватиме найнятими професіоналами. Почати можна зі створення консультаційної ради з авторитарних експертів, напрямки:

стратегія,

маркетинг,

фінанси та інвестиції,

корпоративне управління.

Також потрібно мати стратегію розвитку бізнесу, добре розуміти свій ринок і бути ефективнішим від конкурентів. Я навів далеко не всі умови, але навіть їх виконання вже підвищує шанси бізнесу на залучення інвестицій.