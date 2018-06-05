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Европейские стандарты: когда заработает и что предполагает новая система безопасности движения

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Украинские дороги должны стать безопасными благодаря новой системе безопасности движения. Ведь она предполагает тысячи современных переходов, камеры, которые фиксируют нарушения, а также масштабные просветительские кампании.

Инициатор изменений Игорь Диденко объясняет, что наконец Украина использует лучший европейский опыт.

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Программа уже до 2020 года должна на 30% сократить количество смертей на дорогах, ведь ежедневно из-за ДТП в Украине погибает 11 человек. Более 26 тысяч погибло только в течение последних пяти лет, а это столько же, как население небольшого города.

Чтобы сохранить жизнь участников дорожного движения государство планирует выделить девять миллиардов гривен. Масштабные изменения ждут инфраструктуру дорог. Это 500 новых кольцевых развязок, полтысячи островков на въездах в населенные пункты, более шести тысяч безопасных пешеходных переходов и полторы тысячи новых дорожных знаков.

Человек имеет право на ошибку. И мы как государство, как система, должны сделать все, чтобы эта ошибка не была такой роковой,
– рассказал народный депутат Игорь Диденко.

Также введут автоматическую фиксацию нарушений. Специальные камеры установят на местах концентрации ДТП.

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Устройствами для контроля скорости оборудуют и патрульные автомобили. Пристегните ремни безопасности, езжайте на разумной скорости, не садитесь пьяным за руль – с такими посланиями состоятся масштабные просветительские кампании.

В каких городах уже стартовала новая система безопасности движения – смотрите в программе.

Теги: Новости Украины Дороги Европа Самопомич
Источник: 24 канал
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