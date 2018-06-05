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Європейські стандарти: коли запрацює і що передбачає нова система безпеки руху в Україні

Крупним планом 148 Читать новость на русском

Українські дороги мають стати безпечнішими завдяки новій системі безпеки руху. Адже вона передбачає тисячі сучасних переходів, камери, які фіксують порушення, а також масштабні просвітницькі кампанії.

Ініціатор змін Ігор Діденко пояснює, що нарешті Україна використає найкращий європейський досвід.

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Програма уже до 2020 року має на 30% скоротити кількість смертей на дорогах, адже щодня через ДТП в Україні гине 11 людей. Понад 26 тисяч загинуло лише впродовж останніх п’яти років, а це стільки ж, як населення невеликого міста.

Аби зберегти життя учасників дорожнього руху держава планує виділити дев’ять мільярдів гривень. Масштабні зміни чекають на інфраструктуру доріг. Це 500 нових кільцевих розв’язок, півтисячі острівців на в'їздах до населених пунктів, понад шість тисяч безпечних пішохідних переходів та півтори тисячі нових дорожніх знаків.

Людина має право на похибку. І ми як держава, як система, повинні зробити все, щоб ця похибка не була такою фатальною,
– розповів народний депутат Ігор Діденко.

Також запровадять автоматичну фіксацію порушень. Спеціальні камери встановлять на місцях концентрації ДТП.

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Пристроями для контролю швидкості обладнають і патрульні автомобілі. Пристебніть ремені безпеки, їдьте на розумній швидкості, не сідайте п’яним за кермо – з такими меседжами відбудуться масштабні просвітницькі кампанії.

У яких містах вже стартувала нова система безпеки руху – дивіться у програмі. 

Теги: Новини України Самопоміч Дороги Європа
Джерело: 24 канал
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