Венгрия заблокировала 500 миллионов евро из фонда, финансирующего оружие для Украины, – СМИ

Международные партнеры продолжают помогать Украине противостоять российской агрессии. К сожалению, все еще вставляет палки в колеса Венгрия. В этот раз она заблокировала 500 миллионов евро.

Речь идет о средствах из Европейского фонда мира, который занимается финансированием оружия для Украины. Собственно, полмиллиарда евро Венгрия заблокировала, рассказал журналистам источник.

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Планируемая выплата заблокирована

Отметим, что 500 миллионов евро – восьмой транш помощи – должны выделить в понедельник 22 мая. Впрочем, этого не произойдет из-за блокирования Венгрией соответствующего решения. В Будапеште требуют "гарантий" от партнеров. В стране беспокоятся, что средства Европейского фонда мира в будущем будут выделять только Украине.

Украина уже получила семь пакетов помощи

Напомним, что это за Европейский фонд мира. Речь идет о внебюджетном инструменте ЕС. Его общий объем составляет почти восемь миллиардов евро.

Собственно, средства из этого фонда позволяют Евросоюзу помогать Украине и ВСУ. Наше государство уже получило семь пакетов. Кроме того, средства выделяли ряду других государств: Мозамбику, Грузии, Молдове, Мали, Сомали, Нигеру, Иордании, Боснии и Герцеговине, Ливану и Мавритании.

Последний, седьмой пакет, Совет Евросоюза утвердил еще в начале февраля 2023 года. Средства были направлены как на вооружение, так и на работу тренировочной миссии ЕС, которая занимается подготовкой наших защитников.

А вот в начале мая этот же Совет принял очередное решение. Согласно ему, из Европейского фонда мира выделили миллиард евро, чтобы обеспечить Украину артиллерийскими снарядами.

Что касается военной помощи, то 15 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил новый пакет. Он отметил, что в стране решили ускорить его объявление на фоне предстоящего контрнаступления ВСУ. Так, наше государство получит:

сотни ракет для систем противовоздушной обороны;

ударные беспилотники большой дальности.

Заметим, что Риши Сунак не называл больше никаких деталей. Что касается ударных дронов, то спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что о них не просто так ничего не рассказали. Наши партнеры содержат в тайне важные данные, которыми может воспользоваться враг. Поэтому россиянам остается разве догадываться, что их ожидает.